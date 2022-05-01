İstanbul'dan Çorlu'ya uyuşturucu getirirken yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'dan Çorlu'ya uyuşturucu getirirken yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

İstanbul'dan Çorlu'ya uyuşturucu getirirken yakalandı 4 bin 750 hap, yarım kilo skunk ele geçirildi İstanbul'dan ticari taksi ile Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine uyuşturucu getiren şahıs, gişelerde yakalandı.

İstanbul'dan Çorlu'ya uyuşturucu getirirken yakalandı

4 bin 750 hap, yarım kilo skunk ele geçirildi

TEKİRDAĞ - İstanbul'dan ticari taksi ile Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine uyuşturucu getiren şahıs, gişelerde yakalandı. Aracında yüzlerce uyuşturucu hap ve yarım kilo skunk çıkan şahıs, çıkartıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri narkotik konuları ile ilgili İstanbul'dan Çorlu gişelere geliş istikametinde şüpheli bir aracı durdurdu. Ticari araçta ve araç içerisinde bulunan E.A. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, 2 poşet halinde 4 bin 750 adet ecstasy hap, 530 gram skunk, suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 350 TL para ele geçirildi.

Konuyla ilgili E.A. gözaltına alınarak uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı. Şahıs, çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title