İstanbul'dan Çorlu'ya uyuşturucu getirirken yakalandı

4 bin 750 hap, yarım kilo skunk ele geçirildi

TEKİRDAĞ - İstanbul'dan ticari taksi ile Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine uyuşturucu getiren şahıs, gişelerde yakalandı. Aracında yüzlerce uyuşturucu hap ve yarım kilo skunk çıkan şahıs, çıkartıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri narkotik konuları ile ilgili İstanbul'dan Çorlu gişelere geliş istikametinde şüpheli bir aracı durdurdu. Ticari araçta ve araç içerisinde bulunan E.A. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, 2 poşet halinde 4 bin 750 adet ecstasy hap, 530 gram skunk, suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 350 TL para ele geçirildi.

Konuyla ilgili E.A. gözaltına alınarak uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı. Şahıs, çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.