İstanbul'dan çalınan otomobil Kocaeli'de bulundu, şüpheliler yakalandı

İstanbul'dan çalınan otomobilin Kocaeli'de bulunduğu ve sahte plaka takıldığı tespit edildi. Şüpheliler, Kocaeli'de bir siteye girerek 2 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldı. Polis ekipleri, şüphelilerden 2'sini yakaladı.

İstanbul'dan çaldıkları otomobile sahte plaka takarak Kocaeli'ye giden, burada da 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalan şüphelilerden 2'si polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 04 Aralık tarihinde park halindeyken çalınan otomobilin izini süren Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, aracı Kocaeli'de buldu. Çalınan otomobile sahte plaka takıldığı tespit edildi. Çalıntı otomobili kullanan şüphelilerin Kocaeli'deki Sanayi Mahallesi'nde bir siteye girerek yaklaşık 2 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldığı da belirlendi. Polisin incelediği güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin hırsızlık için girdikleri evden yaya olarak kaçtıkları sırada, çaldıkları çantayı düşürdükleri görüldü. Kısa süre sonra otomobille geri dönen şüpheliler, düşürdükleri çantayı yerden alarak kaçtığı kaydedildi. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları sitenin bariyerini kırarak dışarı çıktıkları anlar da güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis kimliğini tespit ettiği şüphelilerden Ahmet K.(42) ile Oktay D.'yi (41) gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin poliste çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Öte yandan polis ekiplerince diğer şüpheliler hakkında yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL