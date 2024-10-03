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İstanbul'dan çalınan araçla Bursa'ya kaçan şüpheli yakalandı

İstanbul'dan çalınan araçla Bursa'ya kaçan şüpheli yakalandı
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İstanbul'da çalınan bir aracın İnegöl'e gelmesi üzerine başlatılan kovalamaca sonucunda şüpheli Mazin B. yakalandı. Olay, ilçenin girişinde güvenlik güçlerinin 'Dur' ihtarına uymayan sürücünün sonrasında 10 kilometre süren kovalamaca ile gerçekleşti.

İstanbul'dan çaldığı araçla Bursa'ya gelen şüpheli, yaşanan kovalamaca sonucu polis tarafından İnegöl ilçesi girişinde yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan çalınan 34 HOU 261 plakalı aracın İnegöl yönüne geldiği bilgisi üzerine harekete geçti. İlçe girişinde önlem alan ekiplerin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. 10 kilometre süren kovalamaca sonucu araç, Avarlar Kavşağı girişinde önü kesilerek durduruldu. Yabancı uyruklu şüpheli Mazin B. (24) gözaltına alındı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Politika Güvenlik 3-sayfa İnegöl Hukuk bursa

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