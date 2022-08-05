İstanbul'dan Avrupa'ya kargoyla tarihi eser kaçakçılığı: Binin üzerinde sikke ele geçirildi

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, kargoyla ülke dışına tarihi eser göndermeye çalışan 1 şüpheli gözaltına alındı. Kargo şubesinde yapılan aramalarda bir Avrupa ülkesine gönderilmeye çalışılan bin 73 sikke ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da yaşayan bir kişinin kargoyla bir Avrupa ülkesine tarihi eser göndereceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan fiziki takibin ardından şüpheli, bir kargo firmasının Küçükçekmece şubesine paketi teslim ettiği sırada suçüstü yakalandı. Kargo paketinde çeşitli uygarlıklardan kalma bin 73 sikke ele geçirildi. El konulan tarihi eserlerle ilgili yapılan incelemelerde, Helenistik -Geç Roma-Erken Bizans-Osmanlı Dönemine ait geniş zaman aralıklarına sahip olabileceği belirlendi. Geç Bizans dönemine ait sikkelerin ön ve arka yüzlerinde imparator ve portre betimlemeleri olabileceği tespit edildi.

Eserlerin ön ve arka yüzünde Arapça ve Osmanlıca olarak padişah hakkında bilgi veriyor

Osmanlı İmparatorluğu dönemine de ait olan sikkelerin ön ve arka yüzlerinde ise Arapça ve Osmanlıca yazıların padişah hakkında bilgi verdiği belirlendi. Operasyonlar sonucu ele geçirilen toplamda bin 73 adet sikke, incelenmek üzere ilgili müze müdürlüklerine teslim edileceği belirtildi.

Yakalanan şüpheli hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı. - İSTANBUL