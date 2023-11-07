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İstanbul'dan Afyonkarahisar'a uyuşturucu getiren şahıslar yakalandı

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3. Sayfa Haberleri

İstanbul'dan Afyonkarahisar'a uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine jandarma operasyonu düzenlendi. Operasyonda 50 gram metamfetamin ve 1 gram esrar ele geçirildi.

İstanbul'dan, Afyonkarahisar'a uyuşturucu getiren iki şahıs jandarma operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmasında İstanbul'dan Afyonkarahisar'a uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler İhsaniye ilçesinde aldığı güvenlik önlemleri sonrası bir otomobili durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 50 gram metamfetamin ve 1 gram esrar ele geçirdi. Olayın ardından ekipler M.K. ve M.G., isimli şahısları gözaltına aldı.

Şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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