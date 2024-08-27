İstanbul'dan Adana'ya gelen anne ve kızın çantası mangal yapılırken çalındı

İstanbul'dan Adana'ya kızlarının yanına gelen anne ve kızın, içerisinde 400 bin liralık altın bulunan çantası mangal yaptıkları sırada çalındı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçen Cumartesi akşam saatlerinde merkez Çukurova ilçesine bağlı Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Amerikan Adası'nda meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'da yaşayan Ömer Köse (65), eşi Ayşe (60) ve kızları Birgül (35) ile birlikte Adana'da yaşayan kızları Nurgül Karabudak'ın yanına geldi.

Cumartesi akşam saatlerinde ise Köse ailesi, damatları Salih Karabudak ile birlikte Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Amerikan Adası'na gidip mangal yaktı. İddiaya göre, aile yemeklerini yediği sırada otomobilleriyle ailenin yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi veya kişiler, Ayşe ve Birgül Köse'nin 'İstanbul'da evde çalınır' diyerek yanlarına aldıkları, içerisinde 400 bin lira değerinde altın bulunan çantasını çaldı. Bir süre sonra çantaları araçta göremeyen aile durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler araçtan parmak izi alırken çevrede inceleme yaptı ancak, adada güvenlik kamerası olmadığı tespit edildi.

Telefonu aradılar 'çantayı bulduk' diye sevindiler

Bu sırada Salih Karabudak kayınvalidesinin cep telefonunu aradı ve bir kişi telefonu açıp, "Ben bu çantayı Çatalan Köprüsü'nde buldum. Buradan gelin alın, ben polisle uğraşamam" dedi. Köprüye giden aile burada da çantayı bulamadı.

"Mağdur olduk"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Salih Karabudak, mangal keyfinin pahalıya patladığını anlatarak, "Buraya mangal yapmaya geldik. Çok kalabalıktık, hemen arabanın yanında yemek yiyorduk. Sonradan yanımıza bir araç geldi ama çok fazla durmadı gitti. Akşam ise biz çantaların olmadığını fark ettik. Çantada yüklü miktarda ziynet eşyaları ve cep telefonları vardı. Hepsi gitti. Polis geldi, parmak izi aldılar ama herhangi bir sonuç çıkmadı. Herhangi bir görgü tanığı, kamera olmadığı için onlar da yardımcı olamıyorlar. Savcılığa da suç duyurusunda bulundum. Çocuklarımızla, ailemizle buraya geliyoruz fakat hiçbir şekilde burada kamera yok. Mağdur olduk" ifadelerini kullandı.

"Burnumuzdan geldi, çocuklar perişan oldu"

Mangala geldikleri sırada altınların çantada olduğundan haberdar olmadığını belirten Karabudak, "Altınlar kayınvalidem ve baldızıma aitti. Yanlarında getirdiklerinden haberim yoktu bilsem evde bıraktırırdım. İlk defa böyle bir olay yaşadım burada. Emniyet güçlerinden bir an önce buraya bir çare bulmalarını istiyoruz. Bir yemek yiyecektik, burnumuzdan geldi. Çocuklar perişan oldu, gelen misafirlere rezil olduk" diye konuştu. - ADANA