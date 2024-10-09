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İstanbul'daki Kadın Cinayetleri Üzerine Suçu Övücü Paylaşım Yapan Şahıs Tutuklandı

İstanbul'daki Kadın Cinayetleri Üzerine Suçu Övücü Paylaşım Yapan Şahıs Tutuklandı
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İstanbul'da işlenen kadın cinayetleriyle ilgili sosyal medyada suçu övücü içerikler paylaşan U.B.H. isimli şahıs, mahkeme tarafından tutuklandı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sonucunda, U.B.H. yakalanarak gözaltına alındı ve Diyarbakır Çocuk Cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz gülerde İstanbul'da işlenen kadın cinayetleriyle ilgili sosyal medyadan suçu övücü paylaşım yapan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Sosyal medyada yer alan ve geçtiğimiz günlerde İstanbul'da işlenen kadın cinayetleriyle alakalı olarak suçu övücü mahiyette paylaşımlar yapan şahıs hakkında Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Siber, İstihbarat ve Çocuk Şube Müdürlükleri ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde paylaşımları yapan şahsın U.B.H., isimli şahıs olduğu tespit edildi.

U.B.H. isimli şahsın sosyal medya üzerinden "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama ve Suçu ve Suçluyu Övme, Halkı Kin ve Düşmanlığa Sevk Etme" konularıyla ilgili yapmış olduğu paylaşımlar sonucu şahıs Gerger Çocuk Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Gerger Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan şahıs Diyarbakır Çocuk Cezaevine teslim edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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