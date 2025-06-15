İstanbul'daki İranlılar Ülkelerine Dönmeye Başladı

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İsrail'in saldırıları sonrası İstanbul'daki İranlılar endişeyle ülkelerine dönmeye başladı. Aksaray oteller bölgesinde İran'a gidiş geliş yapan otobüslerde yoğunluk yaşanıyor. Bazı yolcular yakında yaşayan ailelerini Türkiye'ye getirmek üzere yola çıkarken, bazıları da vatanını savunmaya gidiyor.

İsrail'in saldırılarının arından İstanbul'da bulunan İranlılar ülkelerine dönmeye başladı.

İran ve İsrail arasında yaşanan çatışma, İstanbul'da bulunan İranlıları da endişelendirdi. İki ülke arasında gerilimin artmasıyla İstanbul'da yaşayan İranlıların bir kısmı ülkelerine dönmek, bir kısmı ise orada yaşayan yakınlarını Türkiye'ye getirmek üzere yola çıktı. Aksaray oteller bölgesinde İran'a gidiş geliş yapan yolcu otobüslerinde yoğunluk yaşandı. Yolcular İstanbul Aksaray'dan bindikleri otobüs ile Gürbulak sınır kapısına kadar gidecek. Burada yapılan pasaport ve kimlik kontrollerinin ardından ülkelerine geçecekler.

İranlıları taşıyan otobüs şoförü Hamza Polat, "Yaklaşık iki üç gündür yoğun yolcu kapasitesi var. Kimisi gidip çoluk çocuğunu getirmek istiyor. Kimisi ülkesine vatanını savunmaya gidiyor. Orada ailesi, çoluk çocuğu olanlar var. Kendileri burada yaşıyor. Onları getirmek istiyorlar. Şu an aracımda 40 kişi var. İran'a yolcu taşıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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