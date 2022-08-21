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İstanbul'daki iki farklı kuryenin kazası kameraya yansıdı

İstanbul'daki iki farklı kuryenin kazası kameraya yansıdı

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da motosikletli iki farklı kuryenin kaza yaptığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da motosikletli iki farklı kuryenin kaza yaptığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un iki farklı ilçesinde meydana gelen motosikletli kuryelerin yaptığı kaza kameraya yansıdı. Sultangazi'de meydana gelen kazada kuryenin yol ayrımına geldiği sırada motosikletin kayması sonucu kaza yaptığı ve motosikletin sürüklendiği görülüyor. Arnavutköy'de yaşanan kaza görüntülerinde ise, araçların geçişini beklemeden geçen bir motosikletliye otomobilin hafif bir şekilde çarptığı anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sultangazi İstanbul 3. Sayfa Haberler

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