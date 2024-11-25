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İstanbul'daki aile katliamının arka planı: Çocukluk arkadaşı konuştu

İstanbul'daki aile katliamının arka planı: Çocukluk arkadaşı konuştu
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İstanbul'da 7 kişiyi öldürüp intihar eden katilin çocukluk arkadaşı, son zamanlarda dükkanını açmadığını ve eşinin tarafıyla ufak sorunlar yaşadığını açıkladı.

7 kişiyi öldüren, katilin çocukluk arkadaşı arkadaşı konuştu

"Eşinin tarafı ile ufak tefek sorunları vardı"

"Son zamanlarda dükkanı açmıyormuş"

İSTANBUL - İstanbul'da aile katliamı yapıp sonrada intihar eden katilin çocukluk arkadaşı, "Böyle şeyleri hiç yoktu. Son zamanlarda dükkanı açmıyormuş, nadiren açıyormuş. Eşinin tarafı ile ufak tefek sorunları vardı ama hallediyorlardı" dedi.

Son zamanlarda dükkanı açmıyormuş" dedi.

İstanbul'da dün karısı, çocuğu, annesi, babası ve kayınvalidesi dahil toplam 8 kişiyi öldüren 2 kişiyi de ağır yaralayan Bahtiyar Aladağcinayetleri araştırılırken, kendisine ait berber dükkanı da görüntülendi. Aladağ'ın berberinin olduğu bölgede oturan çocukluk arkadaşı, "Kendisi benim çocukluk arkadaşımdı. Böyle şeyleri hiç yoktu. Son zamanlarda dükkanı açmıyormuş, nadiren açıyormuş. Eşinin tarafı ile ufak tefek sorunları vardı ama hallediyorlardı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE - 3.Sayfa
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