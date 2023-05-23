Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
İstanbul'da zehir tacirlerine büyük darbe: 605 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da zehir tacirlerine büyük darbe: 605 kilo uyuşturucu ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da zehir tacirlerine büyük darbe: 605 kilo uyuşturucu ele geçirildi Çikolataya iğneyle uyuşturucu enjekte edip satıyorlardı İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 605 kilo uyuşturucu madde ve 111 kilonun üzerinde kimyasal madde ele geçirildi.

İstanbul'da zehir tacirlerine büyük darbe: 605 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Çikolataya iğneyle uyuşturucu enjekte edip satıyorlardı

İSTANBUL - İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 605 kilo uyuşturucu madde ve 111 kilonun üzerinde kimyasal madde ele geçirildi. Operasyonda iğneyle uyuşturucu enjekte edilmiş çikolata, 103 kilo 360 gram aseton maddesi ile 1 tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 17 ve 20 Mayıs tarihleri arasında bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde Başakşehir, Beylikdüzü, Fatih ve Beykoz ilçelerinde gerçekleştirilen 4 farklı operasyonda 542 kilo 140 gram sıvı metamfetamin, 40 kilo 740 gram kristal metamfetamin, 18 kilo 980 gram Hint keneviri, 2 kilo 250 gram kokain, 920 gram reçine esrar, 4 bin 525 sentetik hap, 20 parça Hint keneviri bitki parçaları (marihuana), iğneyle uyuşturucu enjekte edilmiş çikolata, 103 kilo 360 gram aseton maddesi, 2 kilo 500 gram asit, uyuşturucu yapımında kullanılan 8 kilo 200 gram katkı maddesi ile 1 tabanca ele geçirildi.

Baskınlarda 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan zanlılar polisteki işlemlerinin ardında çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Seçim Sonuçları
İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2019
İstanbul Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title