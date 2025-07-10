İstanbul'da Zabıta ve Market Çalışanları Arasında Bıçaklı Kavga

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, zabıta ve market çalışanları arasında, kaldırımda duran sebze kasaları nedeniyle kavga çıktı. Market çalışanı zabıtanın üzerine bıçakla saldırdı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan bir markette yaşandı. İddiaya göre, sebze kasalarını kaldırımda gören zabıta ekipleri, market çalışanlarına "Bunları hemen buradan kaldırın" diyerek ihtarda bulundu. Market çalışanı ise ürünlerin yeni geldiğini söyleyip, raflara dizileceğini belirterek sürecin uzayacağını söyledi. Zabıta ve market çalışanları arasında tartışma çıktı. Diğer market çalışanları da desteğe gelince ortalık karıştı. Market çalışanı zabıtaya bıçakla saldırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti. 1 kişi de polise zorluk çıkardı. Yaşanan anlar güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL