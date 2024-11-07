İstanbul'da Yüksek Kar Vaadiyle 3,5 Milyon Dolar Dolandırıcılık İddası

İstanbul'da dolandırıldığını iddia eden Y.Ö. isimli kişi, kendisini Fransa ve Amerika'da devam eden alacak davalarını öne sürerek kandıran Mısır uyruklu bir dolandırıcının ağına düştü. Polise başvuran Y.Ö., kendisini dolandıran kişiye yüksek kar vaadiyle 2014 ve 2024 yılları arasında 3,5 milyon dolar ile 5,7 milyon lira verdiğini ifade etti.

Olay, 8 Eylül'de mağdur Y.Ö.'nün polis merkezine giderek şikayetçi olmasının ardından ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Y.Ö., 2014 yılında tanıştığı bir kişinin, Fransa ve Amerika'da devam eden alacak davaları bitene kadar kendisinden belli aralıklarla para talep ettiğini belirtti. Mağdur Y.Ö., şüpheli Hakan E.'nin kendisine yüksek kar vadettiğini ifade etti. Y.Ö.'nün 2024 yılına kadar 3,5 milyon dolar ve 5,7 milyon lira verdiği Mısır uyruklu şüpheli Hakan E., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen şüpheli Hakan E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL