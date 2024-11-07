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İstanbul'da Yüksek Kar Vaadiyle 3,5 Milyon Dolar Dolandırıcılık İddası

İstanbul'da Yüksek Kar Vaadiyle 3,5 Milyon Dolar Dolandırıcılık İddası
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İstanbul'da dolandırıldığını öne süren Y.Ö., kendisini Fransa ve Amerika'daki alacak davalarıyla kandıran Mısır uyruklu bir dolandırıcıya toplamda 3,5 milyon dolar ile 5,7 milyon lira verdi. Dolandırıcı Hakan E. sağlık nedeniyle gözaltına alındı ve tutuklandı.

İstanbul'da dolandırıldığını iddia eden Y.Ö. isimli kişi, kendisini Fransa ve Amerika'da devam eden alacak davalarını öne sürerek kandıran Mısır uyruklu bir dolandırıcının ağına düştü. Polise başvuran Y.Ö., kendisini dolandıran kişiye yüksek kar vaadiyle 2014 ve 2024 yılları arasında 3,5 milyon dolar ile 5,7 milyon lira verdiğini ifade etti.

Olay, 8 Eylül'de mağdur Y.Ö.'nün polis merkezine giderek şikayetçi olmasının ardından ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Y.Ö., 2014 yılında tanıştığı bir kişinin, Fransa ve Amerika'da devam eden alacak davaları bitene kadar kendisinden belli aralıklarla para talep ettiğini belirtti. Mağdur Y.Ö., şüpheli Hakan E.'nin kendisine yüksek kar vadettiğini ifade etti. Y.Ö.'nün 2024 yılına kadar 3,5 milyon dolar ve 5,7 milyon lira verdiği Mısır uyruklu şüpheli Hakan E., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen şüpheli Hakan E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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