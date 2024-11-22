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İstanbul'da Yol Verme Tartışması: Taksi Sürücüsüne Hakaret ve Gözaltı

İstanbul'da Yol Verme Tartışması: Taksi Sürücüsüne Hakaret ve Gözaltı
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Beylikdüzü'nde sürücüler arasında yaşanan yol verme kavgasında taksici Semih T., olaya müdahale ederken polise hakaret etti. Olay anı cep telefonuna yansıdı ve taksici gözaltına alındı, tutuksuz yargılandı.

İstanbul Beylikdüzü'nde sürücüler arasında yaşanan yol verme tartışmasında bir kişi darp edildi. Kavgayı ayırmak için araya giren taksici, 'Polis çağırın' diyerek yardım isteyen sürücüye ve ardından polise hakaret etti. O anlar saniye saniye görüntülenirken, gözaltına alınan şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Anadolu Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yol verme kavgası sırasında 34 TGR 79 plakalı taksi sürücüsü Semih T., denk geldiği iki sürücünün yol verme tartışmasını ayırmak için olaya dahil oldu. Bu esnada tarafların 'polis çağırın' dediğini duyan Semih T., ' Polisinizi de sizi de…' diyerek etrafa küfür ve tehditler savurdu. Olay sonrasında vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerinin yayılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kısa süre sonra yakalanan şahıs, emniyetteki ifadesinin ardından "kasten yaralama, hakaret, Türk milletini, cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarıyla adliyeye sevk edildi. Şahsın, savcılık ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi. Yaşanan tartışmada Semih T. isimli şahsın polise küfür ettiği anlar saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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