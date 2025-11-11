Haberler

İstanbul'da Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti: İki Yaralı

Şişli'de motosiklet ve minibüs sürücüleri arasında yol verme yüzünden çıkan kavgada, motosikletin arkasındaki kişi minibüs sürücüsünü ve ona yardım eden kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Şişli'de iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışmada, motosikletin arkasındaki kişi önce minibüs sürücüsünü, daha sonra da araçtan inen kişiyi bıçakladı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam Şişli İzzetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir minibüs sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa süre sonra kavgaya dönen olayda, motosikletin arkasında bulunan şüpheli önce minibüs sürücüsü Abdulhamit A.'yı, daha sonra da araçtan inen A.K.'yi bıçakla yaraladı. Şüpheli, minibüsten indikten sonra bıçakladığı A.K.'yı bıçakla kovalamaya devam etti. Yaşanan o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Abdulhamit A. ve arkadaşı A.K., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahaleleri sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altın alındı. Polis ekipleri bölgede inceleme başlattı. Güvenlik kamera kayıtlarını da inceleyen ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL

