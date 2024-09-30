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İstanbul'da Yol Tartışması Sonrası Motosikletlilere Çarpan Otomobil Sürücüsü Kaçtı

İstanbul'da Yol Tartışması Sonrası Motosikletlilere Çarpan Otomobil Sürücüsü Kaçtı
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Başakşehir'de yol verme tartışması sonrası otomobil sürücüsü, motosikletlilere çarparak yola devam etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Başakşehir'de otomobil sürücüsü yol tartışması yaşadığı motosikletlilere çarptı. Ardından yere savrulan motosikletlileri ezerek yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, bugün saat 14.45 sıralarında Başakşehir İlçesi Ziya Gökalp Mahallesi Seyit Onbaşı Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, cadde üzerinde yol verme tartışması yaşayan motosiklet sürücüsü ve otomobil sürücüsü tartıştı. Tartışmanın ardından aynı cadde üzerinde devam eden sürücülerin inatlaşması devam etti. Motosikletli iki kişi otomobilin önünde durarak sürücüyle konuşmak istediği esnada otomobil sürücüsü gaza basarak motosikleti ve üzerindeki iki kişiyi ezerek yola devam etti. O ilginç anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde motosikletli iki kişinin otomobilin önünde durduğu sonrasında otomobil sürücüsünün gaza basarak motosikleti ve iki kişiyi devirip ezdikten sonra yoluna devam ettiği görüldü. Motosikletlilerin şoku atlattıktan sonra kalkarak yollarına devam ettikleri öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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