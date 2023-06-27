İstanbul'da "yok artık" dedirten olay: Transpaletle aracı böyle taşıdılar Avcılar'da pazarcılar sokakta park halinde olan aracın yerini transpaletle değiştirdi Avcılar'da bir grup pazarcı esnafı tezgahları kuracakları yerde park halinde olan aracı, sahibine ulaşamayınca transpaletle taşıyıp...

İstanbul'da "yok artık" dedirten olay: Transpaletle aracı böyle taşıdılar

Avcılar'da pazarcılar sokakta park halinde olan aracın yerini transpaletle değiştirdi

İSTANBUL - Avcılar'da bir grup pazarcı esnafı tezgahları kuracakları yerde park halinde olan aracı, sahibine ulaşamayınca transpaletle taşıyıp yerini değiştirdi. İlginç anları kameralara yansırken, olayı gören vatandaşlar şaşırdı.

Olay, saat 07.30 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa kurulan Çarşamba Pazarı, bayram nedeniyle bugün kurulmak istendi. Ancak durumdan habersiz olan vatandaşların aracı, sokakta park halinde olunca pazarcı esnafı sahiplerine ulaşmak istedi. Ulaşamamaları üzerine esnaf, transpalet kullanarak aracın yerini değiştirdi. İlginç anlar kameralara yansırken, olayı