Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Yenidoğan Çetesi Davasında Yargılanma Devam Ediyor

İstanbul'da Yenidoğan Çetesi Davasında Yargılanma Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haksız kazanç sağlamak ve bebek ölümlerine neden olmaktan yargılanan yenidoğan çetesi üyesi hemşire, suçlamaları reddetti ve bir çocuğun zarar görmesini istemediğini ileri sürdü. Dava, 47 sanığın ifadeleriyle devam edecek.

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan 'yenidoğan çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılanmasına yarın devam edilecek.

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan yenidoğan çetesine yönelik davada, 22'si tutuklu 47 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu'nda görülen duruşmada savunma yapan hemşire olan tutuklu sanık Hakan Doğukan Taşçı, "27 yaşımdayım, 10 yıldır bu sektörde çalışıyorum. Hiçbir şekilde bir çocuğun zarar görmesini isteyecek şekilde hareket etmedim. Çok ufak miktarlarda komisyonlar alıyordum. Ben hiçbir örgüte üye değilim, bir örgüte yardım etme kastıyla hareket etmedim. Bu olayla ilgili gerekli yerlere şikayetlerimi de yaptım. Bir çocuk öldüğünde kendim bizzat şikayet ettim ama gereklilikler yerine getirilmedi. Bu durumdan şikayetçiyim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Bebekleri iyileştirmek için uğraşmışken birçok suçtan tutuklanıyorum. Bu nasıl olabiliyor? Benim ismim bebek katiline çıkıyor, psikolojim bozuldu. Bu mahkeme salonundaki çoğu kişi bebekler ölsün istemez, bu durumdan kazanç sağlamaz" dedi.

Hakan Doğukan Taşçı'nın ve avukatının savunmasının ardından mahkeme, duruşmanın ilk celsesinin ikinci oturumunun yarın devam etmesine karar verdi. Duruşma yarın saat 10.00'da devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yenidoğan Çetesi'nin ilk duruşması sona erdi

Yenidoğan Çetesi'nde duruşma sona erdi

 Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde Gazze çağrısı: Derhal kalıcı ateşkes sağlanmalı

Erdoğan G20 Zirvesi'nde dünyaya seslendi! Kritik bir çağrısı var

 Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim

Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısına tehditler savurdu: Öldüreceğim
Sanık hemşireden, Mahkeme Başkanı'nın 'Bebek katili değil misiniz?' sorusuna pişkin yanıt

Mahkeme Başkanı'nın 'Bebek katili değil misiniz?' sorusuna sanık hemşireden pişkin yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

EXXEN canlı maç izle! (ŞİFRESİZ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 18 Kasım EXXEN spor canlı izle 18-19 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Kalpazan 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? Netanyahu hastaneye mi kaldırıldı? 19 Kasım Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Uzak Şehir 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? Kızıl Goncalar 27. bölüm tek parça full HD izleme linki Kalpazan 5. bölüm full HD tek parça izleme linki Pazartesi hangi diziler var? 18 Kasım Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Uzak Şehir 2. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki! Icardi Türkiye A Milli Takımı'nda oynayabilir mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.