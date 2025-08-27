İstanbul'da Yenidoğan Bebeklerin Ölümüne Sebep Olan Çeteye Yargı Süreci Başladı

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan yenidoğan çetesinin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davada, hayatını kaybeden 10 bebeğin ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu hazırlandı.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan yenidoğan çetesine yönelik düzenlenen 2. dalga operasyona ilişkin geçtiğimiz günlerde iddianame hazırlanmıştı. Çete lideri Fırat Sarı'yla birlikte hareket ettikleri belirlenen şahıslara yönelik hazırlanan ve ana dava dosyası ile birleştirilen yeni iddianame ile sanık sayısı 58'e yükselmişti. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yürütülen davada yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu'nca (ATK) hayatını kaybeden 10 bebeğin ölümüne ilişkin rapor hazırlandı. Hayatını kaybeden Tokluoğlu bebek hakkında hazırlanan raporda, bebeğe verilmesi gereken ilacın verildiğine dair herhangi bir kaydın yer almadığı belirtildi. SGK inceleme raporunda, bebeğe uygun solunum desteği verilmediği, bunun tıp kurallarına uygun olmadığı aktarıldı. Raporda, epikrizlerin hastane dışında doktor olmayan kişiler tarafından yazılmasının, bebekler adına çekilmiş grafilerin başka bebeklere çekilen grafilerle yer değiştirilmesinin, kan gazlarının şablonlara göre epikrize uygun olacak şekilde çıkarılmasının, laboratuvar değerleriyle oynanmasının, yoğun bakımda çalışma yetkisi olmayan kişilerin yoğun bakımlarda çalıştırılmasının, yoğun bakım şartlarının 3. düzey yoğun bakım şartlarını taşımadığı halde 3. düzey yoğun bakım gibi gösterilerek yenidoğan bebeklerin yatırılmasını sağlayıp, uygun olmayan koşullarda yürütülen takip ve tedavi sürecini organize eden Uzman Doktor Fırat Sarı'nın da tıbben sorumlu olduğu belirtildi.

Çorlu Reyap Hastanesi'nde hayatını kaybeden Alkari bebek ile ilgili hazırlanan ATK raporunda ise, bebeğe uygun solunum desteği verilmediği ve bu durumun tıp kurallarına uygun olmadığı belirtildi. Raporda, yenidoğanlarda haftalık ultrasonografi yapılması gerektiği, bebeğin ultrasonografi, MR ve tomografi incelemelerinin yapılmadığı, bebeğin saat 16.19'daki telefon konuşmasında öldüğünün anlaşıldığı, ölüm belgesindeki tanıların ve ölüm saatinin bebeğin klinik gidişatı ile uyumsuz olduğu, saat 18.32 ibareli ölümü gösteren düz çizgili elektrokardiyografinin sonradan oluşturulduğu belirtildi.

Hayatını kaybeden Öykü Helvacı ve Kadan bebek hakkında hazırlanan ATK raporunda, yenidoğan bebeklerin solunum güçlüğü tedavisinde kullanılan ilaçlarının uygulanıp uygulanılmadığının bilinemediği, 28 haftalık yenidoğan bir bebeğin yeniden canlandırma işleminde en az bir pediatri uzmanı veya yenidoğan uzmanı doktoru ile birlikte en az bir hemşirenin olması gerekirken tapelerde herhangi bir doktorun bulunmadığının anlaşıldığı, bebeğin bakımından sorumlu olan Doktor Dursun Eryılmaz'ın bebeği görmeden, klinik durumunu bilmeden hemşirelere direktif verdiği açıklandı.

Bebek Melek Süleymanoğlu için hazırlanan ATK raporunda, yattığı süre boyunca yağ, protein ve vitamin verilmemesi nedeniyle oluşan beslenme eksikliği, bebeğin kanında enfeksiyon olması, zamanında antibiyotik değişikliği yapılmaması nedeniyle sorumlu hekimin ihmalinin olduğu, kalp hastalığı nedeniyle sevk edilmeyen, uygun beslenme sağlanmayan, uygun zamanda antibiyotik değişikliği yapılmayan hastanın ciddi ihmallere bağlı olarak hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.

Serdarova bebek için hazırlanan ATK raporunda ise, Birinci Hastanesi'nde hemşire ve doktor takip notlarının inceleme dosyasında bulunmadığı, hastanın yaşadığı 44 gün boyunca uygun müdahalenin yapılabileceği bir merkeze sevk edilmediği anlatıldı. Raporda hayatını kaybeden Opara, Kaya, Karakoç ve Karaduman bebeklerin ölümlerinin yetersiz beslenme ve bebek bakımlarında eksikler nedeniyle meydana geldiği anlatıldı. - İSTANBUL