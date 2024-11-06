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İstanbul'da Yasadışı Balık Nakline Yönelik Denetim: 300 Kilogram Balığa El Konuldu

İstanbul'da Yasadışı Balık Nakline Yönelik Denetim: 300 Kilogram Balığa El Konuldu
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İstanbul'da yapılan denetimlerde yasadışı küçük boy balık nakli yapanlara yönelik 300 kilogram balığa el konuldu ve üç araç sahibine toplam 78 bin 726 TL ceza uygulandı.

İstanbul'da yasadışı küçük boy balık nakli yapanlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde toplam 300 kilogram balığa el konuldu. Üç nakil yapan araç sahiplerine ise, toplam 78 bin 726 TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul Arnavutköy ve Şile'de 4 ile 5 Ekim tarihleri arasında, yasadışı küçük boy balık nakli yapanlara yönelik denetimler gerçekleştirildi. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü öncülüğünde yapılan denetimlere Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol görevlileri ve Arnavutköy Durusu Jandarma ekipleri, Şile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sancaktepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Arnavutköy ve Şile'de yapılan kontrollerde, boy yasaklarına aykırı olarak avlandığı tespit edilen 120 kilogram istavrit, 90 kilogram lüfer ve 90 kilogram tekir olmak üzere toplam 300 kilogram balığa el konuldu. Üç nakil araç sahibine ise toplam 78 bin 726 TL idari para cezası uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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