Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da yasadışı bahis şebekesine operasyon: 22 gözaltı

Güncelleme:
Abone Ol

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yasadışı bahis oynattıkları gerekçesiyle 22 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Polisi tarafından yapılan operasyonda, şebeke üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yasadışı bahis oynattıkları gerekçesiyle 22 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, bahis oynatan 22 kişilik bir şebekeyi takibe alan İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Polisi, Zeytinburnu'nda 'istasyon' olarak bilinen evlerde "dijital bahis" adı altında üçüncü kişiler üzerinden sanal bahis oynatıldığını saptadı.

Zeytinburnu'nda 8 adrese baskın

Yasadışı bahis şebekesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yerleri ve kimlikleri belirlenen 22 şüphelinin yakalanması için dün Zeytinburnu'nda 8 ayrı adrese peş peşe baskın düzenlendi. Operasyonda 22 kişi yakalanırken, 'istasyon' diye tabir edilen adreslerde yapılan aramalarda ise 96 cep telefonu, 27 dizüstü bilgisayar, bir miktar uyuşturucu madde, bir ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 50 mermi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şebeke üyeleri sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, bahis şüphelilerin çalışma yöntemleri de deşifre edildi.

İstasyon evler, vardiyalı olarak maaşlı çalışan kişiler ve paranın toplandığı suç merkezleri

Buna göre çevrimiçi bahis sitelerinde bahis oynamak için para yatırma ve para çekme işlemlerinin kontrolü için oluşturulan banka hesaplarının takibi için ofis evleri kiralandığı, bu evlerde vardiyalı olarak maaş karşılığında çalışan şahısların bulunduğu, bu şahısların da 3. şahıslardan temin edilen banka hesaplarını ev veya ofislerde bulunan telefonlara tanımladıkları anlaşıldı. Bahis çetesine bağlı hareket eden söz konusu kişilerin, kendilerine ait bu hesaplar üzerinden yasadışı bahisten elde edilen paraları şebeke yöneticilerine aktardıkları tespit edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Siber Suçlarla Mücadele Zeytinburnu İstanbul Uyuşturucu Gözaltı Suç Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gaddar konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Gaddar dizisi hangi yapım? Gaddar dizisi ilk bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaddar dizisi nerede yayınlanacak? Gaddar 1. Bölüm izle! Çalışma saatleri kısalacak mı? Mesai saatleri düşecek mi, kısalacak mı? Mesai saatleri 6 saate mi düşüyor? Vakıfbank maçı hangi kanalda? Vakıfbank - Sports Center Womens Club maçı saat kaçta, ne zaman? Şampiyonlar Ligi 3. olan takım UEFA'ya gider mi? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri kimler, belli oldu mu? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Togg sedan ne zaman çıkacak? Togg sedan modeli hangi tarihte satışa sunulacak? Togg sedan çıktı mı? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (140. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Faruk Koca Fahrettin Koca kardeş mi? Faruk Koca ve Fahrettin Koca arasında akrabalık var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (7. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Sandık Kokusu YENİ BÖLÜM (2. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Dilek Taşı YENİ BÖLÜM (14. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı? Halil Umut Meler hakemliği bıraktı iddiaları doğru mu? BUGÜN (13 ARALIK ÇARŞAMBA) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 13 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Süper Lig maçları ertelendi mi? Süper Lig maçların ertelendi mi, iptal mi edildi? Süper lig ne zamana kadar ertelendi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title