İstanbul'da Yasadışı Bahis Operasyonu: 9 Kişi Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Silivri'de düzenlenen operasyonda yasadışı bahis sitelerine hizmet veren bir villada 9 kişi suçüstü yakalandı. Siber polis ekipleri, villada çok sayıda dijital materyal ele geçirdi.

İstanbul'un Silivri ilçesinde düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda, bahis sitelerine girilen 'dış finans evi' olarak kullanılan villada 9 kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, futbol ve diğer spor müsabakalarında oynanan yasa dışı bahis suçunun önlenmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, Silivri ilçesinde bulunan bir villanın yasa dışı bahis sitelerine girilen dış finans evi olarak kullanıldığını tespit eden siber polisi, bu sabah operasyon için düğmeye bastı. Sabah saatlerinde belirlenen villaya yönelik operasyon gerçekleştiren emniyet ekipleri, adreste 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Villada yapılan kontrollerde ise bahis sitelerine entegre şekilde çalışan panel sistemleri ile çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler hakkında başlatılan tahkikatı devam ettiği aktarıldı. - İSTANBUL

