İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında, çeşitli platform üzerinden yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttüğü belirlenen 14 şüpheli bu sabah düzenlenen operasyonda yakalandı. Siber polisince düzenlenen operasyonda, şüphelilerin 2023-2025 yılları arasında banka hesaplarında gerçekleşen para hareketinin yaklaşık 600 milyon lira olduğu anlaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasadışı bahis suçu ile ilgili geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde, yasal bahis işletmelerinde "kapalı devre" olarak adlandırılan sistem üzerinden, yasa dışı bahis siteleri aracılığıyla bahis ve kumar oynatıldığı, işletmelere gelen şahısların telefonlar üzerinden veya fiziki temasla bu sitelere yönlendirilerek bahis oynamalarının sağlandığı belirlendi. Resmi 5 farklı işletme üzerinden yasa dışı bahis faaliyeti yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin, 2023-2025 yılları arasında banka hesaplarında gerçekleşen para hareketinin ise yaklaşık 600 milyon lira olduğu anlaşıldı. Suç şebekesine yönelik bu operasyonun düğmesine basıldı. Eş zamanlı operasyon düzenlendi, 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, şüphelilere ait cep telefonu, bilgisayar, harici hafıza ve USB bellekler dahil tüm teknolojik cihazlara el konuldu. Operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlılar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL