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İstanbul'da yasa dışı silah ticareti yapan 3 kişi yakalandı

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İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait depoda yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

İstanbul'da yasa dışı silah ticareti yapan 3 kişi yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 14 Mays'ta ilçeye bağlı Mehmet Akif Mahallesi'ndeki sokak üzerinde 3 kişiden şüphelenerek kimlik sorgusu yaptı. Yapılan incelemelerde şahısların yasadışı silah ticareti yaptığından şüphelenildi. İlçe ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, E.S., S.B. ve T.Y. isimli 3 kişi gözaltına alındı.

Elektrik süpürgesini zula yapmışlar

Şüpheliler sorgulanmak üzere Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürülürken, bu kişilere ait bir depoda savcılık kararıyla arama yapıldı. Polis tarafından depo niteliğindeki adreste gerçekleştirilen aramalarda, elektrikli süpürge ve plastik kovanın içine saklanmış 6 ruhsatsız tabanca, koliye gizlenmiş 2 av tüfeği ile silahlara ait çeşitli parçalar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı "yasadışı silah ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sultanbeyli İstanbul 3.Sayfa Güncel Haberler

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