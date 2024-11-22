Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 3 Gözaltı

İstanbul'da Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 3 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sultangazi'de yasa dışı silah ticareti ihbarı üzerine düzenlenen operasyon sonucunda aynı aileden 3 kişi gözaltına alındı. Evde ele geçirilen 6 ruhsatsız tabanca ve 220 mermi, şüphelilerin ifadeleriyle sorgulanmaya başlandı.

İstanbul'da yasa dışı silah ticareti ihbarı üzerine yapılan operasyonda aynı aileden Yasemin S.(36), Mehmet İ.S. (20) ve suça sürüklenen 15 yaşındaki E.S. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı silah ticareti ve imalatı yapan şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarda, Sultangazi ilçesinde bir evde ruhsatsız tabancaların ve mermilerin olduğu bilgisine ulaştı.

Suç organizasyonlarının deşifre edilerek suçların önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen teknik analizler ve takipli olaylar neticesinde söz konusu adrese 20 Kasım'da operasyon düzenlendi.

Baskında Yasemin S.(36), kadının yakınları Mehmet İ.S. (20) ve suça sürüklenen 15 yaşındaki E.S. adlı 3 şüpheli gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda yatak bazası ve dolaptan 6 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait farklı çapta 220 mermi ele geçirildi. Yakalanan biri 18'den küçük 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Burada ifadeleri alınan şüphelilerden anne Yasemin S.'nin polisteki beyanı ortaya çıktı. Yasemin S. ifadesinde silahların Diyarbakır'a taziyeye giden akrabalarının kendilerine emanet ettiğini, tabancalarını bir süreliğine ikametine bıraktıklarını söylediği, kendisinin bu silahlarla bir alakasının olmadığını anlattığı öğrenildi.

Şüphelilerden 20 yaşındaki Mehmet İ.S.'nin ifadesinde Yasemin S.'nin aksine silahların kendisine ait olduğu bilgisini verdi.

Çelişkili ifadeler veren aile bireyleri sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Dün "6136 SKM" suçundan mahkemeye çıkarılan Yasemin S. ve 15 yaşındaki E.S. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi. Silahların kendisine ait olduğunu iddia eden Mehmet .İ.S. isimli şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Putin'in nükleer hamlesi NATO'yu harekete geçirdi! Salı günü olağanüstü toplanıyor

Putin'in tedirgin eden hamlesi, NATO'yu harekete geçirdi

 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi

Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi

 Erdoğan'ın sözleri sonrası 2025 yılı asgari ücret artışında %45 oranı konuşulmaya başlandı

Erdoğan'ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi
Belediyenin kira zammını duyan işletmeci isyan etti: HDP'ye oy atacağım artık

Belediyenin yaptığı kira zammı, kadın işletmeciyi isyan ettirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hayırlı cumalar resimli cuma mesajları! En yeni, ayetli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 22 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? Yüksek zeka belirtisi neler, nasıl tespit edilir? Üstün zeka eğitimi nasıl olmalı? 21 Kasım reyting sonuçları! 21 Kasım Perşembe AB ve Total sıralamasında en çok hangi diziler izlendi? Hafta sonu altın alınır mı? Cumartesi altın piyasası açık mı, piyasalar kapalıyken altın alınır mı? Öğretmenler Günü'nde öğretmenime ne yazabilirim? ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI | Öğretmenler günü için anlamlı, duygusal, kısa sözler ve şiirler! Motorine zam gelecek mi? 22 Kasım motorin fiyatı ne kadar olacak? Benzine ve motorine zam var mı? YDS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sorgulama ekranı! Masterchef 22 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Poşete zam gelecek mi? 2025 Plastik poşet ücreti ne kadar olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.