İstanbul'da yasa dışı silah ticareti operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

İstanbul'un Ümraniye ve Ataşehir ilçelerinde yapılan operasyonda, yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı ve çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

İstanbul'un Ümraniye ve Ataşehir ilçelerinde düzenlenen operasyonda, yasa dışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı, 11 tabanca ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın göreve geldiği günden bu yana sokak çetelerine ve yasa dışı silah ticaretine karşı operasyon ve denetimleri artırma talimatı doğrultusunda hareket eden İstanbul polisi, operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yaptığı öne sürülen Ü.T. (39) adlı bir kişiyi takibe aldı. Zanlıya yönelik yapılan çalışmalarda, bu kişinin Ümraniye'deki evinde ve Ataşehir'deki iş yerinde silah ve mühimmat ticareti yaptığı anlaşıldı. Ekipler, yapılan tespitlerin ardından her iki ilçede belirlenen adreslere geçtiğimiz pazar günü düzenledikleri eş zamanlı operasyonda Ü.T.'yi gözaltına aldı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 11 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 3 adet şarjör ve 112 mermi ile 1 job ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli geçtiğimiz pazartesi günü 'yasa dışı silah ticareti' suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
