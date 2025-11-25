Haberler

İstanbul'da Yasa Dışı Bahis ve Kumar Operasyonu: 26 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine aracılık eden 28 şüphelinin 26'sı yakalandı. Şebekeye ait çok sayıda araç ve taşınmaz malvarlığına da el konuldu.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine aracılık etmekle suçlanan ve POS cihazlarını amacı dışında kullanarak tefecilik yaptıkları iddia edilen 28 şüphelinin 26'sı yakalandı. İki firari şüphelinin yurtdışında olduğu öğrenilirken, şebekeye ait 16 araç, 13 mesken ve 22 taşınmaz malvarlığına el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmaya dayanarak; yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine aracılık, POS tefeciliği dolandırıcılığı yapan bir suç şebekesi tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah çok sayıda adrese zincirleme operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 26 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Bu kişilere ait ev ve işyerlerinde yapılan araştırmalarda 16 araç, 13 mesken ve 22 taşınmaz malvarlığına el konulduğu aktarıldı. Çıkar amaçlı suç ağına ait olduğu tespit edilen, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine aracılık ettikleri, POS cihazlarının amacı dışında kullanılarak tefecilik ve dolandırıcılık gibi suçları işledikleri belirlenen bir elektronik para şirketinin elde edilen gelirlerin internet tabanlı bir uygulama üzerinden aklandığı tespit edildi. Gözaltına alınan 26 zanlı sorgulanmak üzere İstanbul Mali Şubeye götürülürken, yurtdışında olduğu anlaşılan 2 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
Kenan İmirzalıoğlu'nu gözyaşlarına boğan olay! Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı

Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu! Bir an olsun elini bırakmadı
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu

ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
Sadettin Saran ve Asensio arasında viral olan diyalog: Bunu bilerek mi yaptın?

Sadettin Saran'ın sorusuna verdiği yanıta beğeni yağıyor
Yeni Zelanda 2050 yılına kadar 2.5 milyon kediyi öldürecek

Bir ülke savaş ilan etti: 2.5 milyon kedi öldürülecek
'Bu hafta en önemli hafta' diyen İslam Memiş'ten altın için çarpıcı yorum

İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın yorumu
Günlük 4 bin lira yevmiyeyle işçi bulamayan çiftçi isyan etti

Çiftçi video yayınlayıp isyan etti! 4 bin TL yevmiyeyle işçi bulamıyor
Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç

Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç
Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi

Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.