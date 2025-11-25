İstanbul'da Yasa Dışı Bahis ve Kumar Operasyonu: 26 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine aracılık etmekle suçlanan ve POS cihazlarını amacı dışında kullanarak tefecilik yaptıkları iddia edilen 28 şüphelinin 26'sı yakalandı. İki firari şüphelinin yurtdışında olduğu öğrenilirken, şebekeye ait 16 araç, 13 mesken ve 22 taşınmaz malvarlığına el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmaya dayanarak; yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine aracılık, POS tefeciliği dolandırıcılığı yapan bir suç şebekesi tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah çok sayıda adrese zincirleme operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 26 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Bu kişilere ait ev ve işyerlerinde yapılan araştırmalarda 16 araç, 13 mesken ve 22 taşınmaz malvarlığına el konulduğu aktarıldı. Çıkar amaçlı suç ağına ait olduğu tespit edilen, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine aracılık ettikleri, POS cihazlarının amacı dışında kullanılarak tefecilik ve dolandırıcılık gibi suçları işledikleri belirlenen bir elektronik para şirketinin elde edilen gelirlerin internet tabanlı bir uygulama üzerinden aklandığı tespit edildi. Gözaltına alınan 26 zanlı sorgulanmak üzere İstanbul Mali Şubeye götürülürken, yurtdışında olduğu anlaşılan 2 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi. - İSTANBUL