- İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul Esenler'de yasadışı bahis yöntemiyle haksız kazanç elde eden şüpheli şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yasa dışı bahis oynatmaya yönelik Esenler'de 7 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şahısların yasadışı bahis yöntemiyle haksız kazanç sağladığı, kendilerine borcu olan müşteki şahıslara zorla banka hesabı açtırdıkları ve haksız kazançtan elde ettikleri paraları bu banka hesaplarından müşteki şahıslara çektirdikleri ve yasadışı bahislerde kullanılan panel sistemlerini kullandıkları tespit edildi. Şahısların adreslerine baskın yapılırken, 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 13 adet cep telefonu, 13 adet sim kartı ve 1 adet dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 2'si serbest bırakılırken, 3 şahıs adli kontrol şartı uygulandı. 2 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.