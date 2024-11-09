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İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı
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Bağcılar ve Bahçelievler'de düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis sitelerinde usule aykırı finans işlemleri yaptığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı ve adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.

Yasa dışı bahis sitelerinde usule aykırı finans işlemleri yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Bağcılar ve Bahçelievler'de düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yasadışı bahis sitelerinde usule aykırı finans işlemleri yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Bağcılar ve Bahçelievler'de operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramalarda, 10 adet cep telefonu, 12 adet sim kart, 4 adet SSD karta el konuldu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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