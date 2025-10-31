Haberler

İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 20 Gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, 'dış finans evi' olarak kullanılan 5 adres deşifre edildi. Siber polis, 20 kişiyi suçüstü yakaladı ve çeşitli materyaller ele geçirildi.

İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, bahis sitelerine girilen 'dış finans evi' olarak kullanılan 5 adres deşifre oldu, baskınlarda 20 kişi siber polisi tarafından suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, futbol ve diğer spor müsabakalarında oynanan yasa dışı bahis suçunun önlenmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında; kent genelinde bulunan 5 ayrı evin yasa dışı bahis sitelerine girilen "dış finans evi" olarak kullanıldığını tespit eden siber polisi, operasyon için düğmeye bastı.

Soğuk cüzdan, ruhsatsız silah ve uyuşturucu hap

Büyükçekmece ve Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında bu sabah düzenlenen baskınlarda 20 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

"Dış finans evi" olarak kullanılan evlerde yapılan araştırmada 35 cep telefonu, 8 dizüstü bilgisayar, bir soğuk cüzdan, 1 ruhsatsız tabanca ve 53 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yakalanan bahis şüphelisi 20 kişi, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Paranın izini üçüncü kişiler üzerinden kaybettirmeye çalıştılar

Gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri sürerken, soruşturmanın detayları da ortaya çıktı. Buna göre, yasa dışı bahis bağlantılı şebeke üyelerinin, "dış finans evi" olarak nitelendirilen evlerde bahis sitelerine entegre panel sistemi kullanarak 3. kişiler adına banka hesapları açtıkları, bu hesaplar üzerinden yasa dışı bahisten elde edilen paraları aktararak haksız kazanç sağladıkları ve illegal faaliyetin izini bu yöntemle kaybettirmeye çalıştıkları anlaşıldı. Birbirleri ile bağlantılı hareket ettikleri belirlenen şüpheli kişilerin, bu yolla büyük bir vurgun yaptıkları tespit edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'de on binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi

Netanyahu'ya soğuk duş! İsrail'de böylesi daha önce hiç yaşanmadı
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, sonuç 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
İsrail'de on binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi

Netanyahu'ya soğuk duş! İsrail'de böylesi daha önce hiç yaşanmadı
Lucas Torreira'ya Bebek'te çiçekçi engeli

Galatasaray'ın yıldız ismi Bebek'te ilginç anlar yaşadı
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?

Sakin başlayan mülakatta tansiyonun yükseldiği an: Görmüyor musun?
Eşinin kabrini ziyarete giden şahıs, mezarda korkunç manzarayla karşılaştı

Eşinin kabrine gelen şahıs, korkunç manzarayla karşılaştı
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Türkiye bu kışı unutmayacak! Yoğun kar yağışı geliyor

Yoğun kar yağışı geliyor! Bu tarihleri kaydedin
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.