- İstanbul'da yarım tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul'da, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonlarda yarım tonun üzerinde madde ele geçirildi. Olayla bağlantıları tespit edilen ikisi yabancı uyruklu 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kısa süre önce başlayan yeni eğitim öğretim dönemiyle birlikte uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmayan İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, büyük bir operasyona daha imza attı.

Yürütülen soruşturma doğrultusunda önceki gün Eyüpsultan'da 2 araca ve 1 adrese operasyon düzenleyen emniyet ekipleri, ikisi yabancı uyruklu 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Baskın gerçekleştirilen adreste ve iki minibüste yapılan aramalarda "Marihuana" diye tabir edilen 593 kilogram uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı sanılan 1 tartı aleti ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu kaçakçıları tutuklandı

Yakalanan uyuşturucu tacirleri sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, naylon balya halinde araçlara yüklenen ve sevkiyata hazırlanan milyonlarca lira değerindeki uyuşturucuların, İstanbul'da piyasaya sürülmek üzere olduğu kaydedildi.

İkisi yabancı uyruklu olmak üzere toplam 3 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Avrupa'ya giden uyuşturucunun üçte biri Afganistan ve İran üzerinden geliyor

Öte yandan, BM'nin uyuşturucu ticaretine yönelik son raporunda, Avrupa'ya giden maddenin üçte birinin Afganistan ve İran üzerinden transfer edildiği yer alıyor. Uluslararası uyuşturucu kartelleri, Afganistan'da üretilen uyuşturucuları özellikle Avrupa pazarına nakletmede İran'ı "üs" olarak kullanılırken, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2022 yılının ilk 9 ayında sentetik hap ve çeşitli türde tonlarca uyuşturucu maddeye el koydu.