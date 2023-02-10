Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da yardım kuruluşunu sosyal medyada taklit ederek hayırseverleri dolandıran şüpheli yakalandı

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da yardım kuruluşunu sosyal medyada taklit ederek hayırseverleri dolandıran şüpheli yakalandı

İstanbul'da sosyal medya üzerinden bir yardım kuruluşunu taklit ederek açtığı sahte hesapla bağış topladığı ve yardımseverleri dolandırdığı iddia edilen bir kişi yakalandı.

İstanbul'da sosyal medya üzerinden bir yardım kuruluşunu taklit ederek açtığı sahte hesapla bağış topladığı ve yardımseverleri dolandırdığı iddia edilen bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, tüm Türkiye'yi etkileyen deprem felaketinin ardından birçok vatandaş bağış yapmak isterken dolandırıcıların hedefi oldu. Depremi fırsat bilen M.C. adlı bir kişi, iddiaya göre bir yardım kuruluşunu taklit ederek açtığı sahte hesapla sosyal medya üzerinden bağış topladı. Şahsın, "Depremzedeler için yardımlarınızı yapabilirsiniz" şeklinde yapılan paylaşımlarda 'AHBAP' isimli yardım kuruluşunun taklidi olduğu belirlenen sahte siteden illegal yardım toplandığı tespit edildi.

Şüpheli M.C.'nin yönetiminde kullanılan hesaptan deprem yardımı için kullanılan kripto para cüzdanı olduğu iddia edilen cüzdan adresi paylaşıldığı, paylaşılan cüzdan adresinin "AHBAP" isimli kuruluşla alakası olmadığı anlaşıldı. Cüzdan adresinin sahibi M.C., İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince takibe alındı. Polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, dolandırıcılık paylaşımı yapıldığı ileri sürülen cep telefonuna da el konuldu.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesinde sorguya alınan M.C., ifade işlemlerinin ardından ilerleyen süreçte savcılığa sevk edilecek. - İSTANBUL

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar
Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Türkiye Deprem 3. Sayfa Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title