Sultangazi'de yangından kurtulmak için borulara tutunan adamın düştüğü anlar kamerada

Güncelleme:
Sultangazi'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangında, bir yabancı uyruklu adam su borusuna tutunarak 3. kata kadar inebildi, ancak orada daha fazla dayanamayarak düştü. Olay anları kameraya yansıdı.

İstanbul Sultangazi'de bulunan 5. katlı binanın çatısında çıkan yangında, dairede ailesiyle birlikte yaşayan yabancı uyruklu adam su borusuna tutunarak, 3. kata kadar indi. Burada daha fazla dayamayan adamın düştüğü anlar kameraya yansıdı.

Yangın, saat 13.45 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde 2587 Sokak'taki 5 katlı bir binanın çatısından çıkmıştı. Sobadan kaynaklı çıktığı iddia edilen yangının kısa sürede büyümesiyle çatıdan alevler yükselmişti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti ve yangın bir süre sonra itfaiyenin müdahalesiyle söndürülmüştü.

Yangın sırasında 5. katta yaşayan yabancı uyruklu aileden bir kişi, panikleyerek camı kırdı ardından çatıdan aşağıya uzanan su borusuna tutundu. Borulardan 3. kadar inen adam, dayanamayarak aşağı düştü. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan adamın tedavisi sürüyor.

Yaşanan panik anları ve adamın düştüğü anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

500

