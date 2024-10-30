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İstanbul'da Yangında Mahsur Kalan Tavşan İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

İstanbul'da Yangında Mahsur Kalan Tavşan İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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İstanbul Avcılar'da bir dairenin mutfağında çıkan yangında içeride mahsur kalan evcil tavşan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın sırasında dairede bulunmayan sakinler, tavşanın kurtarılması için itfaiyeye bildiride bulundu. Tavşan, sağlık ekiplerine teslim edilerek veteriner kontrolünden geçti.

İstanbul Avcılar'da 3 katlı dairenin giriş katında çıkan yangında içeride mahsur kalan evcil tavşan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında İstanbul Avcılar Denizköşkler Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı binanın giriş katındaki dairenin mutfağında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daire sakinleri o sırada evde bulunmazken çıkan yangın büyüyerek tüm daireyi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevli şekilde yanan daireye müdahale etti. Daire sakinlerinin uyarıları sonrası itfaiye ekipleri, daireye girerek evde bulunan tavşanı kurtarmak için harekete geçti. Ekipler, tavşanı sağ olarak kurtararak dışarı çıkardı. Ekipler daha sonra su verdikleri tavşanı sağlık ekiplerine teslim etti. Veterinerde kontrol edilen tavşanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın sonrası dairede maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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