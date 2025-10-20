İstanbul'da Yangında Hayatını Kaybeden Polis Memuru Adana'da Defnedildi
İstanbul'da görev yapan polis memuru Engin Çuhatutar, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Adanalı olan Çuhatutar'ın cenazesi memleketi Adana'da toprağa verildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Engin Çuhatutar, bugün ikametinde çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Adanalı olan Çuhatutar'ın cenazesi memleketi Adana'ya getirildi. Polisin cenazesi Buruk Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa