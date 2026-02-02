Haberler

Esenler'de yangın ihbarına giden ekipler binada silahla vurulmuş 2 kişinin cesetlerini buldu

Güncelleme:
İstanbul Esenler'de bir iş yerindeki yangın ihbarı sonrası yapılan incelemede silahla vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İstanbul Esenler'de bir iş yerindeki yangın ihbarı üzerine adrese giden ekipler, 2 kişinin cansız bedenini buldu. Yapılan incelemede şahısların silahla vurulduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.15 sıralarında Esenler Tuna Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın giriş katında bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesinin ardından yapılan incelemelerde iş yerinde silahla vurulan 2 kişinin cansız bedeni bulundu. İtfaiyenin haber vermesiyle polis, iş yerinin etrafını güvenlik şeridi ile kapatarak, olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Yapılan incelemede cesetlerden birinin Şükrü Yılmaz'a (45), diğerinin İsmail Akın'a (48) ait olduğu tespit edildi. Polisin yaptığı incelemede 2 kişinin de silahla vurulduğu ve Şükrü Yılmaz'ın oturur halde koltukta durduğu, İsmail Akın'ın ise yerde uzanır vaziyette ve üzerinde silahla bulunduğu belirlendi. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi verilmezken, çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Çalışmaların ardından 2 kişinin cenazeleri, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay yerine gelen 2 kişinin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
