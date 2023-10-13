İstanbul'da Yalnız Yaşayan Kadın Evde Ölü Bulundu

İstanbul'un Fatih ilçesinde yalnız yaşayan Zülay Öz'ün evinde ölü olarak bulunduğu bildirildi. Ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu tarafından belirlenecek.

Oğuzhan CİN / İSTANBUL, FATİH'te yalnız yaşayan Zülay Öz evin mutfağında boynu kırılmış şekilde ölü olarak bulundu. Öz'ün cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

Olay, 19.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi, Yeşilce Direk Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı binanın 4'üncü katında yalnız yaşayan Zülay Öz'den bugün haber alamayan komşuları, 112 ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye giren polis ekipleri, Öz'ün mutfakta cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından, boynunun kırılması sonucu öldüğü tahmin edilen Öz'ün cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.