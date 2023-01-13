İstanbul'da yakalanan 3 PKK'lı tutuklandı

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, geçmiş dönemlerde düzenlenen operasyonlarda polis ekiplerince yakalanıp tutuklanan bölücü terör örgütü PKK/KCK ve Suriye uzantısı PYD/YPG üyelerinin itiraflarından yola çıkan ve söz konusu teröristlerin üzerlerinden ele geçen dijital materyallerini deşifre eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 10 Ocak salı günü operasyon gerçekleştirmişti. Yapılan baskınlarda 12 şüpheli şahsı gözaltına alarak sorgulamıştı. Üç gün önce 13 şüphelinin yakalanması için 9 ayrı ilçede 12 farklı adrese yapılan baskınlarda, 12 örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Yakalanan PKK/PYD şüphelilerin emniyetteki sorgusu yapıldı. Zanlılar bu sabah erken saatlerde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Mahkemeye çıkarılan örgüt üyelerinin 3'ünün tutuklandığı, 2'sinin 'Adli Kontrol' şartı uygulandığı geri kalan 7 şüphelinin ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - İSTANBUL