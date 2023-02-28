İstanbul'da yağmur yerine çamur yağdı 3. Sayfa Haberleri - İstanbul'da yağmur yerine çamur yağdı Araçların üzeri çamurla kaplandı İstanbul'da toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı. - İstanbul'da yağmur yerine çamur yağdı Araçların üzeri çamurla kaplandı İSTANBUL - İstanbul'da toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı. Bahçelievler'de araçların üzeri çamurla kaplandı. Kurak bir mevsim geçiren mega kent İstanbul'da yağmur yağması beklenirken, toz taşınımı nedeniyle çamur yağdı. Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar ise yağıştan şemsiyle korundu. Bahçelievler'deki araçların üzeri de çamurla kaplandı. Aracının çamurla kaplandığını gören sürücü Şaban Üner "Akşam araçlarımızı yıkadık. Sabah geldiğimizde araçların üzeri çamurdan sapsarı olmuştu. Araçların içerisinde dışarıyı göremiyorduk. Tekrar yıkamaya verdik. Yine yağınca akşam verdiğimiz para yandı" dedi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bahçelievler İstanbul 3. Sayfa Haberler

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