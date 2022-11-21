İstanbul'da yağmur ve şiddetli rüzgar başladı Vatandaşların şiddetli rüzgar ve yağmurla imtihanı İstanbul'da yapılan uyarıların ardından yağmur ile birlikte şiddetli rüzgar da etkili olmaya başladı.

İstanbul'da yağmur ve şiddetli rüzgar başladı

Vatandaşların şiddetli rüzgar ve yağmurla imtihanı

İSTANBUL - İstanbul'da yapılan uyarıların ardından yağmur ile birlikte şiddetli rüzgar da etkili olmaya başladı. Vatandaşlar Taksim ve Beyazıt'ta şiddetli rüzgar nedeniyle yürümekte zorlanırken, kimisinin de şemsiyeleri ters döndü.

Meteoroloji yetkililerinin yaptığı uyarıların ardında megakent İstanbul'da şiddetli rüzgar ile birlikte yağmur da etkili olmaya başladı. Bu sırada dışarıda olan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Taksim'de yürümekte zorlanan vatandaşların şemsiyesi ters döndü. Beyazıt'ta ise vatandaşlar yağmurdan duraklara sığınarak korunmaya çalıştı.