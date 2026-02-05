Haberler

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

Güncelleme:
İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde etkili olan yağmur, trafik yoğunluğunu yüzde 90 seviyesine yükseltti. Sürücüler, özellikle Beyoğlu Halıcıoğlu'nda zor anlar yaşadı.

İstanbul'da, trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte yüzde 90'a ulaştı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu iş çıkış saatlerinde yağmurunda etkisiyle akşam saatlerinden itibaren arttı. Beyoğlu Halıcıoğlu'nda, Anadolu ve Avrupa yakaları yönünde trafik yoğunluğu görüntülendi. Zaman zaman durma noktasına gelen trafikte sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. İBB cep trafik verilerine göre, İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 90 olarak ölçüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
