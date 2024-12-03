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İstanbul'da Yağışlı Havada Kazaya Neden Olan Sürücü Kaçtı

İstanbul'da Yağışlı Havada Kazaya Neden Olan Sürücü Kaçtı
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İstanbul Arnavutköy'de yağışlı havada kontrolünü kaybeden bir otomobil sürücüsü, seyir halindeki başka bir araca çarparak kaza yaptıktan sonra olay yerinden hızla kaçtı. Kaza anı bir kamera tarafından kaydedildi.

İstanbul Arnavutköy'de bir otomobil sürücüsü yağışlı havada kontrolünü kaybettiği aracıyla seyir halinde olan başka bir araca çarparak kaza yapmasına neden olup olay yerinden hızla kaçtı. O anlar kameraya yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Arnavutköy ilçesinde bulunan Bolluca - Göktürk yolunda gerçekleşti. Bir otomobil sürücüsü yağışlı havada kontrolünü kaybederek önce manevra yaptı daha sonra seyir halinde olan hafif ticari araca çarparak kaza yapmasına neden oldu. Sürücü olay sonrasında arkasına bile bakmadan kaçtı. Kaza anı başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, manevra yaparak kayan otomobilin hafif ticari araca çarpıp kaza yapmasına neden olduktan sonra hızla kaçtığı, hafif ticari aracın ise bariyerlere çarparak durabildiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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