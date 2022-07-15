İstanbul'da yabancı uyruklu kişilerin paralarını çalan sahte polisler yakalandı - Haberler

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İstanbul'da yabancı uyruklu kişilerin paralarını çalan sahte polisler yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
İstanbul'da yabancı uyruklu kişilerin paralarını çalan sahte polisler yakalandı

İstanbul'da durdurdukları yabancı uyruklu kişilere kendilerini polis olarak tanıtarak paralarını çalan 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da durdurdukları yabancı uyruklu kişilere kendilerini polis olarak tanıtarak paralarını çalan 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da 2 Temmuz Cumartesi günü meydana gelen olayda, iddiaya göre yolda yürüyen A.G.A.'nın yanına içerisinde 2 kişinin bulunduğu bir otomobil yaklaştı. Araçtan inen şahıslar kendilerini polis olarak tanıtarak A.G.A.'nın üzerini aradı. Hırsızlar bu sırada A.G.A.'nın üzerindeki bin euroyu çalarak kaçtı. Bu olaydan bir gün sonra Bahçelievler Yenibosna'da tekrar ortaya çıkan şüpheliler Libya uyruklu A.A.A.'yı durdurarak sözde kimlik kontrolü yaptı. Hırsızlar A.A.A.'nın üzerindeki 6 bin 200 dolar ile 500 euro parasını çalarak kaçtı.

Şikayetler üzerine harekete geçen polis ekipleri kimlikleri tespit edilen Farhad A. ile Salım M.'yi yakalayarak gözaltına aldı. 4 adet suç kaydı olduğu belirlenen Farhad A. ile Salım M. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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