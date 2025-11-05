Haberler

İstanbul'da Yabancı Dil Kursuna Hırsızlık: 300 Bin Liralık Elektronik Eşya Çalındı

Güncelleme:
Avcılar'da bir yabancı dil kursuna giren hırsız, cam kapıyı kırarak yaklaşık 300 bin liralık elektronik eşyayı çaldı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Avcılar'da bulunan bir yabancı dil kursuna giren hırsız, cam kapıyı kırıp piyasada değeri yaklaşık 300 bin liralık elektronik eşya ile birlikte kaçtı. Hırsızın o anları güvenlik kamerasına yansırken, asansörü kullanıp binadan kaçması ve rahat tavırları dikkat çekti.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi'nde bulunan bir yabancı dil kursunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsız, 5 katlı binanın en üst katında kurs katına geldi. Saat 20.00 sıralarında cam kapıyı çekerek açmaya çalışan hırsız kapıyı kırdı. İçeride bulunan malzemeleri koymak için tekrar dışarı çıkıp poşet arayan hırsızın rahat tavırları dikkat çekti. Kurs merkezinde bulunan piyasada değeri yaklaşık 300 bin liralık bilgisayarları ve elektronik eşyaları çalan şahıs asansöre binerek binayı terk etti. Olay sonrası kurs sahipleri şahıs hakkında şikayetçi oldu.

Kurum Koordinatörü Hatun Başkan yaşanan anları anlatarak, "Akşam sıralarında geliyor. Kapının kilitli olduğunu görünce zorluyor ama açamıyor. Ardından kapıyı patlatmaya karar veriyor. Kapıyı patlatıyor. Öncesinde kamerayı iptal etmek için kamera kablosu zannettiği doğalgaz kablosunu kesiyor. Kamera aktif çalışmaya devam ediyor. Kapıyı kırdıktan sonra panikle aşağıya inerek gözlem yapıyor. Birisi sesi duyup çıkar diye. Ardından yukarıya tekrar çıkarak bizim masalarımızı karıştırıyor. Burası 5 katlı aktif bir yer. Biz 5'inci katındayız. O sırada panikle sürekli aşağıyı kontrol ediyor. En son bilgisayarları almaya karar veriyor ancak koyacak bir şey bulamadığı için dışarıya çıkarak bir mağazadan poşet satın alıp yukarıya tekrar çıkıyor. Onları toparlayarak kurumdan elini kolunu sallayarak ayrılıyor. Yaklaşık 200 - 300 bin liralık zararımız var. Şikayetçi olduk. Asansörle inip çıkıyor buraya" dedi.

Yaşanan anlar güvenlik kamerasında

Hırsızlık olayı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde şahısın kursun olduğu kapıyı çekerek kırması, bilgisayarları çalması ve sonrasında asansöre binip binayı terk etmesi yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
