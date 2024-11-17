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İstanbul'da Uyuşturucu ve Suç Operasyonu: 1923 Gözaltı

İstanbul'da Uyuşturucu ve Suç Operasyonu: 1923 Gözaltı
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İstanbul genelinde uyuşturucu madde ticareti, kasten öldürme ve hırsızlık gibi suçlardan aranan şüphelilere yönelik düzenlenen 5 gün süren operasyonda toplam 1923 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 461'inin hapis cezası, 1462'sinin ise yakalama emri bulunduğu bildirildi.

İstanbul genelinde uyuşturucu madde ticareti, kasten öldürme ve hırsızlık gibi suçlardan aranan şüphelilere yönelik 5 gün süren operasyonda bin 923 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 461'i hakkında hapis cezası, bin 462'sinin ise mahkemelerce yakalama emrinin bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince İstanbul genelinde çeşitli suçlardan aranması bulunan şüphelilere yönelik, geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. 5 gün boyunca süren operasyonda toplam bin 923 şüpheli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

Yürütülen çalışmalarda, bin 923 şüpheliden 461'i hakkında hapis cezası, bin 462'sinin ise mahkemelerce yakalama emrinin bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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