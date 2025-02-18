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İstanbul'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

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İstanbul'da, şüpheli aracın peşine düşen polis, kaçmaya çalışan sürücüden 5 bin 568 adet sentetik ecza hapı ve 3 ruhsatsız silah ele geçirdi. 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da şüphe üzerine durdurulmak istenen araç sürücüsü, polisten kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sırasında araçtan atılan kutulardan 5 bin 568 adet sentetik ecza hap çıktı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız silah ve fişekler ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 14 Şubat 2025 tarihinde durumundan şüphelendiği beyaz renkli bir aracı durdurmak istedi. Şüpheli araç sürücüsü 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kaçan araç göz teması kesilmeksizin takibe devam edildi. Kovalamaca sırasında araç içerisinden 2 adet kutunun fırlatıldığı görülmesi üzerine, bir başka ekip tarafından atılan kutular muhafaza altına alındı. Kaçan araç yaklaşık 150 metre daha kovalandıktan sonra yakalandı.

Araç içerisinde bulunan A.U., S.Ç. ve M.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Araçtan atılan kutular incelendiğinde, içerisinden; toplam 398 tablet olmak üzere 5 bin 568 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise; 3 adet ruhsatsız silah ve 15 adet fişek ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan 3 şüpheli uyuşturucu madde ticareti ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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