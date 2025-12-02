Haberler

Evinde iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren şahıs yakalandı, 12 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı

İstanbul Arnavutköy'de iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştiren bir kişiye yönelik düzenlenen operasyonda, 580 gündür aranmakta olan Fırat K. isimli şahıs yakalandı. Evde yapılan aramalarda 103 kök kenevir bitkisi ve uyuşturucu üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İstanbul Arnavutköy'de iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı üzerine adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 580 gündür aranan ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi yakaladı.

Olay, Arnavutköy Yeniköy Mahallesi Çakabey Sokak adresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Kısım Amirliği ve Durusu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yapılan fiziki takiplerin ardından iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen adrese operasyon düzenledi. Eve baskın düzenleyen ekipler, arama yaptı, Fırat K. (42) isimli şahsı yakaladı. Evde yapılan aramalarda, 103 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu madde üretiminde kullanılan çok sayıda iklimlendirme malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Fırat K.'nin yapılan kimlik sorgusunda, "kasten öldürme, yol kesmek suretiyle silahlı yağma, birden fazla kişi tarafından birlikte silahlı tehdit, basit yaralama ve vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından 580 gündür arandığı ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi. - İSTANBUL

