İstanbul'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Organize Suç Örgütü Çökertildi
İstanbul'da Jandarma tarafından düzenlenen 'MAHZEN-10' operasyonlarında elebaşı Murat Özünlü olan ve uyuşturucu madde ticareti yapan Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 39 şüpheli yakalandı.
İstanbul'da Jandarma tarafından düzenlenen "MAHZEN-10" operasyonlarında elebaşı Murat Özünlü olan ve uyuşturucu madde ticareti yapan Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 39 şüpheli yakalandı. - ANKARA