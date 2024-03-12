İstanbul'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Organize Suç Örgütü Çökertildi

İstanbul'da Jandarma tarafından düzenlenen "MAHZEN-10" operasyonlarında elebaşı Murat Özünlü olan ve uyuşturucu madde ticareti yapan Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 39 şüpheli yakalandı. - ANKARA