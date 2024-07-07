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İstanbul'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Hükümlü Yakalandı

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İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçundan hüküm giyen bir kişi yakalandı. Hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda dün, ilçeye bağlı Karayolları Mahallesi Galeri Caddesi üzerinde yapılan devriye görevi sırasında şüphe üzerine durdurulan R.Ş. adlı kişinin GBT sorgusu yapıldı. Sorgusunda uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçu ile kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma nedeniyle hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olarak aranan R.Ş. isimli kişi gözaltına alındı.

Yakalanan ve karakola götürülen hükümlü, adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Gaziosmanpaşa İstanbul Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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