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İstanbul'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 5 Gözaltı

İstanbul'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 5 Gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 4 ilçede düzenlenen uyuşturucu madde ticareti operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda önemli miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 4 ilçede uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulandı, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Avcılar merkezli Bağcılar, Küçükçekmece, Esenyurt ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik 16 Kasım'da geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde bir grup şüpheli şahıs, narkotik madde ticareti yaptığı sırada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 9 adet paketlenmiş halde 89.7 gram narkotik madde ile 10 bin 500 lira para ele geçirildi.

Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Ekiplerce 4 ilçede yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise, 2 kilo 960 gram uyuşturucu madde, 17 adet satışa hazır halde toplamda 270.47 gram uyuşturucu madde, 348 gram amfetamin katkı maddesi, 3 adet hassas terazi, 1 litre aseton, çok sayıda şeffaf poşet, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 5 adet 7.65 mm fişek ele geçirildi. Öte yandan operasyon sırasında yakalanan 5 şüpheliden 2'si emniyette ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulandı, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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